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Mirror’dan sert eleştiri: Utanmaz başbakan!

Boris Johnson’ın kaldığı evin değerinin 20 milyon Sterlin olduğu ifade edildi.

12.1.2023

Mirror’dan sert eleştiri: Utanmaz başbakan!
İNGİLTERE'NİN eski başbakanı Boris Johnson, bu kez kaldığı ev ile ülke gündemine geldi. Daily Mirror gazetesi, Johnson'ın bir Muhafazakar Parti bağışçısının eşinin 20 milyon sterlinlik evinde kira ödemeden kaldığını belirtti. Johnson'ın başbakanlık döneminde bu evi kullandığı biliniyordu. Ancak görevi aylar önce bırakan Johnson'ın hala evden çıkmaması, eleştiri konusu oldu. Gazete, konuyu 'Utanmaz Başbakan' başlıklı haberiyle tekrar gündeme getirdi.
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