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Haberler Dış Haberler Prens Harry’nin tartışmalı kitabı ‘Spare’ satışa çıktı

Prens Harry’nin tartışmalı kitabı ‘Spare’ satışa çıktı

12.1.2023

Prens Harry’nin tartışmalı kitabı ‘Spare’ satışa çıktı
İNGİLİZ Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry'nin tartışmalara yol açan "Spare" adlı anı kitabı çıktı. Başkent Londra'daki bazı kitapçılar, talebi karşılamak için gece yarısı açıldı. Kitabı ilk satın almak isteyenler, kitapçılarda uzun kuyruklar oluşturdu. Prens Harry'nin kitabının 10 yıldır en büyük ön sipariş kitaplarından biri olduğu belirtildi. Harry'nin kitabında yer alan "Afganistan'da 25 kişiyi öldürmesi" ve kraliyet ailesiyle ilgili çarpıcı anıları, geçtiğimiz günlerde büyük tepki çekmişti.
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