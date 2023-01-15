ABD’den Türkiye’ye F-16 satışında yeni şart

ABD'DEN Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışıyla ilgili süreç çok yavaş ilerlerken, konuyla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. ABD medyasında yer alan haberlere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye F-16 satışı ve F-16'ların modernizasyon kitleriyle ilgili kararını inceleme için Temsilciler Meclisi ve Senato'daki komitelere iletti.

NATO DETAYI İDDİASI

ABD Dışişleri Bakanlığının, kararını ilettiğini resmi olarak önümüzdeki hafta resmi duyurmasının beklendiği ifade edildi. ABD yasalarına göre, askeri silah satışının yapılabilmesi için Kongre'nin karara itiraz etmemesi gerekiyor. Başkan Biden ve yönetimi satışa sıcak bakıyor. Wall Street Journal'a konuşan ABD hükümet kaynakları ise, Biden yönetiminin Türkiye'ye 20 milyar dolarlık yeni F-16 savaş uçağı satışı ve Yunanistan'a yeni nesil F-35 savaş uçağı satışı için Kongre'den onay almaya hazırlandığını kaydetti. Gazeteye konuşan yetkililer, Kongre'nin onayının Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasına bağlı olduğunu söyledi. Kongre'den onayın istenmesinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun önümüzdeki hafta Washington'a yapacağı ziyaretle hemen hemen aynı zamana denk geleceği de belirtildi.