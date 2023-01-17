Nepal’deki uçak kazasında kayıp 4 kişi aranıyor

NEPAL'DE önceki gün meydana gelen uçak kazasında can kaybı 68'e yükselirken ülkede yas ilan edildi. Başbakan Pushpa Kamal Dahal, herkese bölgedeki kurtarma çalışmalarına destek olmaları çağrısında bulundu. Kayıp 4 kişiyi arayan yetkililer, bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarına yarına kadar ara verildiğini aktardı. Başbakan Dahal liderliğindeki acil kabine toplantısının ardından açıklama yapan Maliye Bakanı Bishnu Paudel, hükümetin kazanın nedenini araştırmak için bir komite kurduğunu ifade etti. Öte yandan kaza yapan uçağın bağlı olduğu Yeti Havayolları, dünkü tüm normal uçuşlarını iptal etti.

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