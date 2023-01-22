Peru’daki protestolarda ölü sayısı 59’a yükseldi

PERU'DA Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifa etmesini talep eden protestocular ile polis arasında çıkan çatışmalarda ölü sayısı 59'a yükseldi. Başkent Lima'da bir araya gelen sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler, bir süre yürüdükten sonra polisle çatıştı. Güvenlik güçleri, barikat kuran ve taş atan eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Son olarak 4 Haiti vatandaşının daha yaşamını yitirdiği açıklandı. Boluarte ise durumun kontrol altında olduğunu söyledi.

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