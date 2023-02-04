  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Dış Haberler Scholz’dan BionTech’e ‘Bizi bırakmayın’ ziyareti

Scholz’dan BionTech’e ‘Bizi bırakmayın’ ziyareti

4.2.2023

Scholz’dan BionTech’e ‘Bizi bırakmayın’ ziyareti
KORONA virüse karşı geliştirdikleri mRNA aşısı ile pandemiyi sona erdirme konusunda büyük başarı elde eden Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci, Almanya'da yaşadıkları ağır bürokratik sorunlar nedeniyle şirketlerini İngiltere'ye taşıyacakları açıklamışlardı. Bu gelişme üzerine Almanya Başbakanı Olaf Scholz, BionTech şirketini ziyaret ederek bu karardan vazgeçmeleri için destek sözü verdi. Scholz, Almanya'nın biyoteknoloji şirketlerine yardımcı olacaklarını ve yasal çerçeveyi iyileştirmeye çalışacağını söyledi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA