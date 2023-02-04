Scholz’dan BionTech’e ‘Bizi bırakmayın’ ziyareti

KORONA virüse karşı geliştirdikleri mRNA aşısı ile pandemiyi sona erdirme konusunda büyük başarı elde eden Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci, Almanya'da yaşadıkları ağır bürokratik sorunlar nedeniyle şirketlerini İngiltere'ye taşıyacakları açıklamışlardı. Bu gelişme üzerine Almanya Başbakanı Olaf Scholz, BionTech şirketini ziyaret ederek bu karardan vazgeçmeleri için destek sözü verdi. Scholz, Almanya'nın biyoteknoloji şirketlerine yardımcı olacaklarını ve yasal çerçeveyi iyileştirmeye çalışacağını söyledi.

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