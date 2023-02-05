Lübnan’da kanser hastalarına destek amaçlı dev gösteri

LÜBNAN'DA, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla düzenlenen gösteride, hükümetin kanser ilaçlarına yönelik desteğini kaldırması protesto edildi. Kanser hastalarının ilaçlara erişememe sorununa dikkat çekmek amacıyla başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı önünde bir araya gelen çok sayıda kişi gösteri düzenledi. Göstericiler, ellerinde "Yolsuzluğunuzu durdurun, ilacımızı temin edin", "Kanser hastalarına yönelik katliamı durdurun", "İlaca yönelik sübvansenin kaldırılması eşittir idam kararı " yazılı dövizler taşıdı.

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