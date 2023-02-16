  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Dış Haberler Arakanlı müslümanlar giysi gönderdi

Arakanlı müslümanlar giysi gönderdi

16.2.2023

Arakanlı müslümanlar giysi gönderdi

BANGLADEŞ'İN güneyindeki kamplarda kalan Arakanlı Müslüman mülteciler, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için 700 battaniye ve 200 mont gönderdi. Arakanlılardan Sahat Zia Hero, "Türkiye, krizimizin başından bu yana önemli yardım kaynaklarımızdan biri oldu. Dostlarımızın karşılaştığı bu büyük felaket karşısında nasıl kayıtsız kalabilirdik?" dedi.

Hero, kamplarda toplanan parayla alınan battaniyeler, montlar ve bir miktar parayı Dakka'daki TİKA ofisine teslim ettiklerini söyledi. Hero, "Hediyelerimiz, Türk kardeşlerimizle sınırsız sevgi ve dayanışma taşıyor." dedi. TİKA Bangladeş Koordinatörü Şevki Mert Barış ise Türkiye'nin afetle karşı karşıya kaldığı bu süreçte Bangladeş halkının samimi yardımları ve Arakanlıların bağışlarından büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA