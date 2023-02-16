Arakanlı müslümanlar giysi gönderdi

BANGLADEŞ'İN güneyindeki kamplarda kalan Arakanlı Müslüman mülteciler, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için 700 battaniye ve 200 mont gönderdi. Arakanlılardan Sahat Zia Hero, "Türkiye, krizimizin başından bu yana önemli yardım kaynaklarımızdan biri oldu. Dostlarımızın karşılaştığı bu büyük felaket karşısında nasıl kayıtsız kalabilirdik?" dedi.

Hero, kamplarda toplanan parayla alınan battaniyeler, montlar ve bir miktar parayı Dakka'daki TİKA ofisine teslim ettiklerini söyledi. Hero, "Hediyelerimiz, Türk kardeşlerimizle sınırsız sevgi ve dayanışma taşıyor." dedi. TİKA Bangladeş Koordinatörü Şevki Mert Barış ise Türkiye'nin afetle karşı karşıya kaldığı bu süreçte Bangladeş halkının samimi yardımları ve Arakanlıların bağışlarından büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.