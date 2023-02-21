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Sel ve toprak kayması sonucu en az 35 kişi öldü

21.2.2023

Sel ve toprak kayması sonucu en az 35 kişi öldü
BREZİLYA'NIN Sao Paulo eyaletinde sağanak yağışlar sonucu sel ve toprak kayması meydana geldi. Afette 36 kişi hayatını kaybetti. Sao Paulo eyaletindeki Sao Sebastiao ve Ubatuba bölgelerinde sağanak yağışlar, sel ve toprak kaymasına neden oldu. Sao Sebastiao'da 35 kişi, Ubatuba'da ise 1 kişi hayatını kaybetti. Brezilya medyası, hayatını kaybedenler arasında 7 yaşındaki bir kız çocuğunun da olduğunu duyurdu. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, "Tüm federal hükümet ve silahlı kuvvetler, Sao Paulo hükümeti ile koordineli olarak mağdurlara yardım etmek için çalışıyor" dedi.
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