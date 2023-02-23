Ben başkan olsaydım Ukrayna savaşı olmazdı

RUSYA-UKRAYNA savaşının yıldönümü kapsamında ABD eski Başkanı Donald Trump, resmi sitesinde, "Başkan Trump, bitmeyen savaşlar peşinde koşan savaş çığırtkanlarını ve küreselcileri kovacak" başlıklı bir video yayımladı. "3. Dünya Savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı" diyen Trump, derin devlet, Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Dışişleri Bakanlığı'ndaki tüm "savaş kışkırtıcılarını ve küreselcilerin" bu kurumlardan temizlenmesi gerektiğini savundu.

YOZLAŞMIŞ DÜZEN

TRUMP, kendisinin "nesiller boyunca savaş başlatmayan tek başkan" olduğunu belirtti ve Washington'daki bürokratların tavsiyelerini reddederek çatışmalara engel olduğunu kaydetti. "BEN başkanınız olsaydım bunlar asla olmayacaktı" ifadesini kullanan Trump, Amerikan dış politikasına hakim olan "yozlaşmış küresel düzenden" kurtulmak gerektiğini vurguladı.

'24 SAATTE BİTİRİRİM'

2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, kendi döneminde bu düzenin değişeceğini vurguladı. Trump, "Doğru liderlikle Ukrayna savaşını 24 saatte bitirebiliriz" diyerek, kendisinin ABD çıkarlarını her şeyin üzerinde tutan yetkilileri görevlendireceğini söyledi.