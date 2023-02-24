James Webb Teleskobu 6 büyük galaksi keşfetti

ABD'DE yeni yayımlanan çalışmada, James Webb Uzay Teleskobu'nun 6 büyük galaksi keşfettiği bildirildi. Evreni kızılötesi ışıkta gözlemleyen ve eski yıldızlardan ve galaksilerden gelen zayıf ışığı tespit edebilen Webb Teleskobu'nun uzak evrendeki yeni keşfinin, galaksilerin kökenleri hakkındaki mevcut teorileri değiştirdiği iddia ediliyor. Teleskobun keşfettiği 6 galaksinin beklenenden çok daha büyük olduğunu açıklayan yetkililer, "küçük, genç, bebek galaksiler" bulmayı beklediklerini ancak "bizimki kadar olgun galaksiler" keşfettiklerini belirtti.

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