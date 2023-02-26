İran, Suriye’ye hava savunma sistemi ihraç edecek

İRAN'IN, İsrail'in hava saldırılarına karşı Suriye'ye Khordad 15 adlı hava savunma sistemi ve elektronik harp teçhizatı ihraç etme konusunda Beşşar Esed rejimi ile anlaştığı bildirildi. Esed rejiminin Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas'ın da aralarında olduğu Suriye'den üst düzey askeri yetkililer yakın zamanda İran'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında, "Suriye'nin hava savunmasını güçlendirmek için büyük olasılıkla İran'ın radarlarının ve Khordad 15 sistemi gibi savunma füzelerinin Suriye'ye tedarikine tanık olacağız" ifadelerine yer verildi.

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