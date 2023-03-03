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Avrupa’da ötekileştirmenin yeni türü ‘kültürel ırkçılık’

3.3.2023

Avrupa’da ötekileştirmenin yeni türü ‘kültürel ırkçılık’

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Avrupa'da Yükselen Irkçılık ve İslamofobi İnceleme ve Araştırma Alt Komisyonu, 'Avrupa Ülkelerinde Yükselen Irkçılık ve İslamofobi İnceleme Raporu'nu görüştü. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Alt Komisyon Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, son zamanlarda kültürel ırkçılığın, ırkçılığın yeni türü olarak karşılarına çıktığını dile getirdi.

ARADAN GEÇEN 60 YILA RAĞMEN
Avrupa'daki ırkçılık ve İslamofobinin Müslümanları ötekileştirdiğini, yaşadıkları toplumdan soyutlanmalarına, yoğun korku psikolojisi yaşamalarına neden olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Avrupa'nın pek çok ülkesinde ve en çok Türk barındıran Almanya'da, aradan geçen 60 yıllık süreye rağmen Türk vatandaşlarının ve diğer yabancıların topluma yaptıkları ekonomik ve kültürel katkılardan çok, dini ve kültürel farklılıkları bağlamında değerlendirilmeleri, 'öteki' olarak görülmeleri köklü ırkçılık ve İslam karşıtlığının bir tezahürüdür" dedi.

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