Almanya’da kamudaki grev toplu taşıma ulaşımını aksattı
4.3.2023
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ALMANYA'DA bazı eyaletlerde kamu çalışanlarının düzenlediği "büyük uyarı grevi" toplu taşıma ulaşımını büyük ölçüde aksattı. Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikasının (Ver.di) çağrısına uyan kamu çalışanları, Kuzey Ren Vestfalya, Hessen, Baden-Württemberg, Saksonya, Aşağı Saksonya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerindeki kreşler, belediye hastaneleri, çöp toplama merkezleri, otobüsler ve hafif raylı araçlar gibi kamusal yaşamın birçok alanında iş bıraktı. Bölgede özellikle toplu taşıma ulaşımı büyük ölçüde aksadı.