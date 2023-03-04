Almanya’da kamudaki grev toplu taşıma ulaşımını aksattı

ALMANYA'DA bazı eyaletlerde kamu çalışanlarının düzenlediği "büyük uyarı grevi" toplu taşıma ulaşımını büyük ölçüde aksattı. Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikasının (Ver.di) çağrısına uyan kamu çalışanları, Kuzey Ren Vestfalya, Hessen, Baden-Württemberg, Saksonya, Aşağı Saksonya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerindeki kreşler, belediye hastaneleri, çöp toplama merkezleri, otobüsler ve hafif raylı araçlar gibi kamusal yaşamın birçok alanında iş bıraktı. Bölgede özellikle toplu taşıma ulaşımı büyük ölçüde aksadı.

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