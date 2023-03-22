Yunanistan’ın gönderdiği yardımlar Edirne’ye ulaştı

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye desteklerini sürdüren Yunanistan, içerisinde başkent Atina'nın da yer aldığı Attika Bölgesi'nden 250 ton insani yardım malzemesini Türkiye'ye gönderdi. Yardım malzemelerini taşıyan, üzerinde Türk ve Yunan bayraklarının yer aldığı 67 kamyon, İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

GIDA, kıyafet, battaniye ve ilk yardım malzemelerinden oluşan yardım kolileri, Edirne Garı'nda deprem bölgesine gönderilmek üzere trene yüklendi. Attika Bölgesi Vali Yardımcısı Vasilis Kokalis, "Komşu Türk halkının yanındayız ve ihtiyaçları olan her konuda yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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