ABD ve Meksika saldırılarla sarsıldı

ABD'NİN Tennessee eyaletinde bulunan Nashville şehrindeki bir okulda silahlı saldırı meydana geldi. Saldırı sonucu 3'ü çocuk olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri Evelyn Dieckhaus (9), William Kinney (9), Hallie Scruggs (9) ile öğretmenler Mike Hill (61), Cynthia Peak (61) ve Katherine Koonce (60) olarak açıklandı.

Açıklamaya göre, aynı okuldan mezun olan, üzerinde 2 uzun namlulu silah ve bir tabanca bulunan 28 yaşındaki Audrey Elizabeth Hale isimli saldırgan, okula bir otomobille geldi ve binanın yan tarafında bulunan kapının camına ateş ederek okula girdi. 911'E yapılan çağrı ile polis memurları olay yerine giderek binayı boşaltmaya başladı. Saldırgan ikinci katın penceresinden polis araçlarına ateş açtı. Saldırganın çıkan çatışmada polis tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi. Saldırıyı, 'bir ailenin en kötü kabusu' şeklinde tanımlayan ABD Başkanı Joe Biden, saldırı silahları yasağıyla ilgili Kongre'ye çağrıda bulundu.

13 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİ BIÇAKLA TERÖR ESTİRDİ

MEKSİKA'NIN Sao Paulo şehrinde bir okulda 13 yaşındaki öğrenci, 71 yaşındaki öğretmenini bıçaklayarak öldürdü. Saldırgan, daha sonra 3 öğretmeni ve 2 öğrenciyi de yaraladı. Meksika'nın en büyük şehirlerinden biri olan Sao Paulo'da bulunan Thomazia Montoro okulunda bıçaklı saldırı meydana geldi. Yerel saatle 07.20 sıralarında okula gelen 13 yaşındaki öğrenci, 71 yaşındaki öğretmenini bıçaklayarak öldürdü. Bıçaklı saldırgan daha sonra 3 öğretmeni ve 2 öğrenciyi de bıçakla yaraladı. Saldırgan, eyalet polisi tarafından gözaltına alındı.

MEKSİKA'DAKİ GÖÇMEN BİNASINDA YANGIN ÇIKTI. 39 ÖLÜ

ABD-MEKSİKA sınırında bulunan Ciudad Juarez şehrindeki Meksika Ulusal Göç Enstitüsü'nün (INM) binasında önceki gece henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yerel basına göre yangında en az 39 göçmen hayatını kaybetti, 44 kişi de yaralandı. Yangının tuvalette başlayan bir isyan sonrasında kasıtlı olarak çıkarılmış olabileceği üzerinde duruluyor. Olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.