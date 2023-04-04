ABD tarihinde bir ilk! Trump tutuklandı

Trump hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıkmak üzere Manhattan Ceza Mahkemesi'ne geldi. Trump 'Prosedür' gereği tutuklandı.

TRUMP PROSEDÜR GEREĞİ TUTUKLANDI

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısının yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında sus payı ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Suçlamalara "siyasi cadı avı" şeklinde tepki gösteren Trump, Florida'daki malikanesinden dün New York'a ifade vermek için özel uçağı ile gelmişti.

ABD TARİHİNDE BİR İLK!

ABD medyasında, Trump hakkındaki iddianamede, 30'dan fazla suçlama bulunduğuna dair bilgiler yer alıyor.

Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan oldu.

Trump, hakkında açılan davada bir sonraki duruşma New York'ta 4 Aralık'ta yapılacak.