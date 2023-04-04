  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Dış Haberler ABD tarihinde bir ilk! Trump tutuklandı

ABD tarihinde bir ilk! Trump tutuklandı

ABD’ni eski Başkanı Donald Trump, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıkmak üzere Manhattan Ceza Mahkemesi’ne geldi. ABD tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan Trump 'Prosedür' gereği tutuklandı.

04.04.2023, 22:43 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023, 23:30

ABD tarihinde bir ilk! Trump tutuklandı

Trump hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıkmak üzere Manhattan Ceza Mahkemesi'ne geldi. Trump 'Prosedür' gereği tutuklandı.

TRUMP PROSEDÜR GEREĞİ TUTUKLANDI

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısının yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında sus payı ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Suçlamalara "siyasi cadı avı" şeklinde tepki gösteren Trump, Florida'daki malikanesinden dün New York'a ifade vermek için özel uçağı ile gelmişti.

ABD TARİHİNDE BİR İLK!

ABD medyasında, Trump hakkındaki iddianamede, 30'dan fazla suçlama bulunduğuna dair bilgiler yer alıyor.

Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan oldu.

Trump, hakkında açılan davada bir sonraki duruşma New York'ta 4 Aralık'ta yapılacak.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA