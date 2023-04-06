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İsrail ordusu Gazze’ye saldırı başlattı!

İki gündür Mescid-i Aksa'ya saldırarak zulmünü tırmandıran İsrail, bu gece Gazze’ye saldırmaya başladığını duyurdu

AA

07.04.2023, 00:34 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023, 01:01

İsrail ordusu Gazze’ye saldırı başlattı!

İsrail ordusu abluka altında tuttuğu Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. İşgalci İsrail ordusu, saldırmaya başladığını duyurdu. İsrail saldırılarında silahsız siviller ve sığınaklar da vuruluyor.

LÜBNAN'DA DA SAVAŞ UÇAKLARI GÖRÜLDÜ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine atılan bir dizi rokete ilişkin yaptığı açıklamanın ardından Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait savaş uçaklarının sesi yoğun bir şekilde duyulmaya başlandı.

İsrail'in Lübnan'a olası bir saldırısını takip etmek için başkent Beyrut'tan gelen birçok gazeteci, güneydeki Sur kentinin El-Kalayla beldesinde civarında beklemeye devam ediyor.

Netanyahu'nun, güvenlik kabinesi toplantısı konuşmasının ardından, Lübnan'ın güney semalarındaki savaş uçaklarının yoğun hareketliliği görüldü.

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