İsrail’den Mescid-i Aksa’ya Ramazan’da alçak saldırı

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya önceki gün gece saatlerinde baskın düzenleyerek Kıble Mescidi'ne sığınanlara karşı ses bombası ve kauçuk kaplı mermi kullandı, içeridekileri copla darp ederek ters kelepçeyle gözaltına aldı.

Fanatik Yahudilerin Pesah Bayramı nedeniyle baskın düzenleme ve kurban kesme çağrılarının ardından teravih namazı sonrası Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın içindeki Kıble Mescidi'ne sığındı.

SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİLER

Filistinliler İsrail polisinin içeri girmesini engellemek için Kıble Mescidi'nin kapılarını kapattı. Mescidin etrafını ablukaya alan İsrail polisi ise Filistinlileri dışarı çıkarmak için camları kırıp içeriye göz yaşartıcı gaz bombası attı.

İsrail polisi içeri girerken, Filistinli grup ise havai fişek atarak direnmeye çalıştı. Ortalığı savaş alanına çeviren İsrail polisi, birçok Filistinli'yi yaraladı. İsrail polisi ayrıca, Mescid-i Aksa'ya sabah namazından sonra ikinci kez baskın da gerçekleştirdi.

"ŞİDDETE DERHAL SON VERİN"

Çirkin saldırıya Türkiye'den de sert tepki verildi.

Yaşananlardan derin bir kaygı duyduğunu belirten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İsrail güvenlik güçlerinin terör yöntemlerini devreye sokarak, Harem-i Şerif'in muazzez ve ihlal edilemez statüsünü tahrip etme, mukaddes dokusunu zedeleme girişimi kabul edilemez bir ilkelliktir. İsrail hükümetini şiddet eylemlerine derhal son vermeye, aklıselim bir çizgiye gelmeye davet ediyor;

Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısız, kaba, orantısız, yaralayıcı ve insanlık dışı operasyonları tüm gücümle kınıyorum" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "İsrail güvenlik güçlerinin, dün geceden itibaren Haremi Şerif'in kutsiyetini ve tarihi statükoyu ihlal ederek Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini lanetliyoruz" denildi.

"FİLİSTİN HALKININ YANINDAYIZ"

"İsrail'in, mübarek Ramazan ayında ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırıyı lanetliyorum" diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise, "Kudüs'ün tarihi statüsünü zorla değiştirmeye çalışan İsrail'e karşı Filistin halkının yanında ve destekçisi olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz" diye konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da, "İsrail güvenlik güçlerinin Mescid- i Aksa'nın maneviyatını ve kutsiyetini hiçe sayarak ibadet eden Filistinli kardeşlerimize yaptığı vahşeti lanetliyorum. İnsanlık dışı bu vahşeti kınamak ve Filistin halkının haklı davalarını desteklemek, onların yanında olmak hepimizin insani ve ahlaki görevidir" ifadelerini kullandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise, İslam dünyasını ve uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye ve güçlü bir tavır ortaya koymaya davet etti.

"ZALİMLER HESAP VERMELİ"

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan yayınladığı mesajla saldırıları kınadı. Emine Erdoğan, "Kutsal ibadet yerimiz Mescid- i Aksa'ya yapılan alçakça saldırıyı lanetliyorum. Ortak mirasımız Mescidi Aksa'yı korumak için mücadele eden Filistinli kardeşlerimizin sesi olmak, yanlarında olmak vicdan borcumuzdur. Kardeşliğin, merhametin ve dayanışmanın bilhassa önem kazandığı mübarek Ramazan ayında gerçekleştirilen bu haksız saldırı, kalbimizi paramparça etti. Kadın, çocuk, yaşlı demeden masumlara yapılan zulmün bir an önce son bulmasını, zalimlerin hesap vermesini diliyorum" dedi.