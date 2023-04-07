Mescid-i Aksa’da İsrail şiddeti devam ediyor

İŞGAL altındaki Doğu Kudüs'te fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. Onlarca fanatik Yahudi yerleşimci, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlerken, İsrail güçleri Filistinlilerin mescide girişini engelledi. İsrail güçlerinin, teravih namazının ardından Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlar ve kutsal mabette ibadet edenlere uyguladığı şiddet büyük tepki çekiyor. Tepkilere rağmen İsrail güçleri, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya girişlerini kolaylaştırmak için burada ibadet eden ve itikafa giren Müslümanları önceki gün teravih namazının ardından şiddet kullanarak mescitten çıkardı ve ardından bir daha girişlere izin vermedi.

SOKAKTA NAMAZ KILDILAR

Aksa'da dün sabah namazı İsrail güçlerinin girişine izin verdiği 40 yaşın üstündeki az sayıdaki kişi ve Müslüman turistler tarafından eda edildi. Harem-i Şerif'e girmelerine izin verilmeyen çok sayıda Filistinli genç, sabah namazını, Mescid-i Aksa'ya açılan Aslanlı Kapı, Silsile Kapısı ve Meclis Kapısı önünde sokakta kıldı.

MESCİDE SIĞINMIŞLARDI

FANATİK yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal "Pesah Bayramı" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından Filistinliler, Aksa'daki Kıble Mescidi'ne sığınmıştı.