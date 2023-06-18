Erdoğan ‘Berlusconi’ için yazdı: ‘Dost’ kavramının hakkını vermişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi için Il Messaggero gazetesinde "Dostum Berlusconi" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Erdoğan bu yazıda, "Türkiye'de birçok defa ağırladığımız Berlusconi, "dost" kavramının hakkını vermiş bir insandı; Şahsi dostluğumuzun ötesinde kendisi milletimizi seven, sayan, Türkiye'ye çok büyük kıymet veren bir devlet adamıydı" ifadelerini kullandı.

CİDDİ DESTEKLERİ VARDI

Yazıda şu ifadeler yer aldı: "Sayın Berlusconi ile iki başbakan olarak gerçekten verimli, samimi ve dostane ilişkilerimiz oldu. Türkiye-İtalya münasebetlerinin her alanda derinleşerek, tarihin en yüksek seviyesine çıkmasını sağladık. Türkiye-İtalya ortaklığı savunma sanayiinde de çok ciddi ilerlemeler kaydetti. Atak helikopterine ilişkin sözleşmenin imzalanması ile Mavi Akım Doğal Gaz Boru Hattı projemizde Sayın Berlusconi'nin ciddi destekleri olmuştu."