Fransa yangın yeri

FRANSA'NIN başkenti Paris'in Nanterre banliyösünde 17 yaşındaki Afrika kökenli gencin polis kurşunuyla ölümünün ardından başlayan şiddet olayları hız kesmeden devam ediyor. Ülke genelinde 45 bin polisin görevlendirilmesine rağmen gösterilerin 4. gecesinde de tansiyon düşmedi. Paris başta olmak üzere Lyon, Marsilya, Toulouse, Strasbourg ve diğer kentlerde sokaklara dökülen göstericiler kurdukları bariyerleri, araçları, binaları ateşe verdi, mağazaları yağmaladı.

234 BİNA HASAR GÖRDÜ

FRANSA İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, önceki gece yaşanan şiddet olayları nedeniyle gözaltına alınanların sayısının bin 311'e yükseldiği bildirildi. 79 polis memurunun ise yaralandığı kaydedildi. Kamusal alanlarda 2 bin 560 yangın çıktığı, bin 350 aracın ateşe verildiği, 234 binanın yandığı veya hasar gördüğü aktarıldı. Sosyal medyaya görüntülü yansıyan şiddet olaylarında özel ve kamu araçlarının yandığı, mağazaların camlarının kırıldığı ve yağmalandığı, bazı mağazaların ve kamu binalarının ateşe verildiği görüldü.

ZIRHLI ARAÇLAR SOKAKLARA İNDİ

ÜLKEYİ yangın yerine çeviren protestoları bastırmada kolluk kuvvetleri yetersiz kalınca devreye zırhlı araçlar girdi. Protestoların ilk başladığı Nanterres başta olmak üzere Marsilya, Woippy dahil birçok bölge ve kentte meydanlara zırhlı araçlar konuşlandı. Nanterres'de de zırhlı bir araç polisler eşliğinde sokaklarda devriye atmaya başlarken Metz yakınındaki Woippy'de bir zırhlı araç protestocuları püskürtmek için ara sokaklara daldı. Fransız basını zırhlı araçların başka bölgelere de sevk edildiğini aktardı.

MBAPPE'DEN 'ŞİDDETE SON' ÇAĞRISI

FRANSA Milli Takımı Kaptanı Kylian Mbappe, şiddete son verme çağrısında bulundu. Kylian Mbappe, birçok kişinin çalışan sınıfın yaşadığı mahalleden geldiğini ve şiddetli protestolara zarar gören mülklerin bu sınıfa ait olduğunu belirtti. Kaptan Mbappe, şiddetin hiçbir şeyi çözmeyeceğini vurgulayıp protestoları 'kendini yok etme süreci' olarak nitelendirdi.

17 YAŞINDAKİ AFRİKALI GENÇ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

POLİS, 27 Haziran'da, Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Afrikalı gencin ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı. Nael M'nin cenazesi dün toprağa verildi.

BELEDİYE HÜKÜMETTEN TAKVİYE KUVVET İSTEDİ

ŞİDDET olaylarının yeni merkez üssü haline gelen Marsilya'da ise Belediye Başkanı Benoit Payan kentte kontrol altına alınmayan yağmalar nedeniyle hükümete bir an önce takviye kolluk kuvveti göndermesi çağrısı yaptı. Payan olayları sert bir dille kınadığını belirtti.

KUNDAKLAMA VE YAĞMALAMA BAŞLADI

Paris başta olmak üzere Lyon, Marsilya, Toulouse, Strasbourg ve diğer kentlerde sokaklara dökülen göstericiler kurdukları bariyerleri, araçları, binaları ateşe verdi, mağazaları yağmaladı. Marsilya'da silah mağazasını yağmalayanlar, av tüfeklerini çaldı. Metz kentinde de protestocularca kundaklanan bir multimedya kütüphanesi tamamen yanarken Ales şehrinde yoğun havai fişekli saldırının hedefi olan bir polis karakolunda yangın çıktı. Montpellier şehrinde protestocuların bir liseyi hedef aldığı olaylarda, Pithiviers şehrinde bir tarlanın ateşe verildiği ve alevlerin hızla çevreye yayıldığı belirtildi. Ayrıca Lyon kentinde bir motosiklet bayisi soyuldu. Kentte ayrıca çok katlı bir apartman, sakinleri uykudayken ateşe verildi. Polis, Nanterre kentinde önceki gece molotof kokteyli ve benzin bidonu taşıyan 9 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.