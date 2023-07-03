Yanan araçla belediye başkanının evine daldılar

FRANSA'DA devam eden protestolar sırasında kimliği bilinmeyen bir grup kişi, Paris'e yakın banliyö olan L'Hayles- Roses'un Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun'un evinin bahçe kapısından bir araçla zorla girdi, araç ateşe verildi ve Jeanbrun'un eşi, iki çocuğu alarak evden kaçmaya çalıştığı sırada yaralandı. Olay sırasında ofisinde olan Belediye Başkanı Jeanbrun önceki gece bir televizyon kanalına bağlanarak durumun ciddiyetine dikkat çekip arabanın, evi ateşe vermek ve karısıyla üst katta uyuyan iki küçük çocuğunu öldürmek amacıyla yakıldığını ifade etti. Jeanbrun, OHAL ilan edilmesini istedi.

SUİKAST GİRİŞİMİ

L'HAY-LES-ROSES Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun, dün yazılı bir açıklama yaparak saldırganlardan kaçmaya çalışırken eşinin ve bir çocuğunun yaralandığını belirtip "Dün gece dehşet ve rezillikte bir dönüm noktasına gelindi. Evime saldırıldı ve ailem bir suikast girişiminin kurbanı oldu" dedi.

'CİNAYET TEŞEBBÜSÜ'

İÇİŞLERİ Bakanı Gerald Darmanin, Jeanbrun'ün evine ve ailesine yapılan saldırıyı şiddetle kınayarak cinayet teşebbüsünden soruşturma açıldığını ve tüm güvenlik kaynaklarının saldırganların bulunması için seferber edildiğini duyurdu.

BELÇİKA'NIN ARDINDAN İSVİÇRE'YE DE SIÇRADI

Fransa'da 17 yaşındaki Nael M'nin polisin açtığı ateş sonucu 27 Haziran'da hayatını kaybetmesinin ardından patlak veren ve devam eden sokak olayları, Belçika'nın ardından İsviçre'ye de yayıldı. İsviçre basınındaki haberlere göre, Nael M. için düzenlenen protestolar önceki gece İsviçre'nin Lozan kentine de sıçradı. Fransa'daki gösterilere destek vermek için 100 gencin toplandığı Lozan'da çıkan olaylarda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 15 ila 24 yaşında olduğu kaydedildi.