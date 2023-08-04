ABD, Yunan adalarına askeri üs kurma peşinde

TÜRKİYE ve Yunanistan arasında yaşanan gerilim son dönemlerde durulmuşken, ABD'den olumlu atmosfere gölge düşürecek bir adım gelmek üzere. Yunan basınında yer alan haberlere göre, ABD, Ege Denizi'ndeki Yunan adalarına yeni askeri üsler kurmayı planlıyor. Söz konusu haberlerde, ABD Temsilciler Meclisi, savunma bütçesinde yapılan bir değişiklikle Yunan adalarında yeni Amerikan üsleri kurna olasılığını gündeme getirildiği belirtildi. Senato'nun hali hazırda tasarı için olumlu yönde oy kullandığı ifade edilirken şimdi ABD Başkanı Joe Biden'a gönderilecek nihai metin üzerinde müzakerelerin yapıldığı belirtildi. Nihai tasarının iki ay içerisinde sunulması gerektiği ifade edildi.