IIT 3 Filistinlinin öldürülmesini kınadı

İSLAM İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürmesini kınadı. İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Cenin kenti yakınlarında Filistinli 3 kişinin aracın içinde vurularak öldürülmesi "korkunç bir suç" olarak nitelendirildi. Batı Şeria'da fanatik Yahudi yerleşimci çeteler tarafından Filistinlilere ve topraklarına yönelik düzenlenen saldırıların da kınandığı açıklamada, söz konusu radikal çetelerce Nablus'ta gerçekleştirilen saldırılar sonucu 4 Ağustos'ta bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, bazılarının da yaralandığı hatırlatıldı.