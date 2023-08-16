‘Şükrü Okan’ gemisine yapılan baskın kamerada

RUS askerlerinin, Karadeniz'de Ukrayna'nın İzmail limanına sefer yapan Türk kuru yük gemisi 'Sukru Okan'ı durdurarak gemiye baskın düzenlediği anlar saniye saniye kaydedildi. Rusya Savunma Bakanlığı, baskına ilişkin görüntüleri paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Görüntülerde Rus askerleri, dur ihtarına uymayan 'Sukru Okan' adlı kuru yük gemisine Ka-29 tipi helikopterle iniş yaptığı, belgeleri kontrol ettiği ve yasaklanmış malların olup olmadığını kontrol etmek için denetimler gerçekleştirdiği anlar gösterilmektedir" ifadelerine yer verildi.