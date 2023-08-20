Hawaii yangınlarıyla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor

ABD'nin tamamen adalardan oluşan eyaleti Hawaii'de Ağustos ayının başında çıkan korkunç yangınlarla ilgili komplo teorileri bitmek bilmiyor. Birçok insan yangınların kasıtlı çıkarıldığı görüşünde birleşti. Buna inananların ilk gerekçesi ise adada bulunan son teknoloji afet siren sisteminin yangın sırasında hiç çalışmamış olması. Komplo teorisyenleri de sosyal medyada birçok iddia ortaya atınca, yangının kasıtlı çıkarıldığını düşünenler haklı olduklarına inandı. Peki neydi bu iddialar!

2018'DE ÇIKAN MAKALE

İddialardan biri Hawaii'nin gelecekte dijital sistemle çalışan bir akıllı eyalete dönüştürülmek istenmesi... Bu iddianın kaynağı ise 2018 yılında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun, yıllık buluşmasının ardından web sitesinde yayımladığı makale. Makaleye göre yapılacak çalışma ile Hawaii tamamen temiz enerjiye geçen ilk eyalet olacak. Ada, yapay zekayla çalışan tam elektrikli ve tamamen dijital sistemle donatılmış bir akıllı adaya dönüştürülecek. İddiaya göre yerel halk buna karşı çıktı ve planın ilk aşaması devreye alındı. Ada lazer teknolojisi ile bilinçli olarak ateşe verildi.

Paylaşılan fotoğraflarda sadece yerleşim yerlerinin yanmasına ve ormanlık alanların hiç zarar görmemiş olmasına dikkat çekildi. Üstelik konutların olduğu bölgelerde bazı evler yanarken bitişiğindeki evlerin yanmaması şüpheli bulundu.

Alevlerden hiç zarar görmeyen evlerin ise akıllı eyalet fikrinin arkasındaki isimler olan Jeff Bezos ve Bill Gates gibi milyarderlere ait olduğu iddia edildi. Çünkü bu milyarderler uzun zamandır adada arsa ve ev topluyordu. Amaçları 'akıllı şehir' öncesi yatırımlarını yapmaktı.

Yerel halkın itirazları üzerine akıllı şehre giden yolda ilk adım atıldı ve eyalet yakılarak önce tamamen temizlendi. Sıra Hawaii'yi yeniden inşa ederken 'dijitalleştirme' aşamasına geldi.