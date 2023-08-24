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Bakan Fidan'a Irak’ta 120 yıllık Osmanlı kaması hediye edildi

HABER MERKEZİ
Bakan Fidan’a Irak’ta 120 yıllık Osmanlı kaması hediye edildi
RESMİ temasları kapsamında Irak'ta bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a, eski Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanlarından ve hala Türkmen Kardeşlik Ocağı Genel Başkanı olarak görev yapan Faruk Abdullah Abdurrahman tarafından 120 yıllık Osmanlı kaması hediye edildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, Bağdat ziyareti sırasında Irak Türkmen Cephesi heyeti ile Bağdat Büyükelçiliğimizde bir araya geldi. Görüşmeye, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ve Irak'taki Türkmen Toplumunun önde gelenleri yer aldı. Eski ITC Başkanlarından ve hala Türkmen Kardeşlik Ocağı Genel Başkanı olarak görev yapan Faruk Abdullah Abdurrahman, Sayın Bakanımıza 120 senelik bir Osmanlı kaması hediye etti.
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