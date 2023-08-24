Wagner lideri Prigojin’in özel jeti düştü: 10 ölü

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'in de yolcu listesinde olduğu özel jet, Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında düştü. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti. Wagner lideri Prigojin'e ait özel jet başkent Moskova'dan St. Petersburg'a uçtuğu sırada Tver bölgesinde düştü. Kazada, 3'ü pilot, 10 kişi hayatını kaybetti. Adı uçağın yolcu listesinde bulunan Prigojin'in de hayatını kaybettiği, Rus haber ajansı TASS tarafından, kazadan saatler sonra doğrulandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Uçak, Şeremetyevo Havaalanı'ndan (Moskova), St. Petersburg'a uçuştaydı. Uçağın içinde 3'ü pilot, 10 kişi bulunuyordu. Uçak kalkıştan yarım saat sonra düştü" denildi.

24 SAATLİK İSYAN

Ukrayna Savaşı'nda aktif rol alan Wagner lideri Prigojin, 23 Haziran'da Rus ordusunu Wagner kamplarına saldırı düzenlemekle suçlayarak Moskova'ya silahlı yürüyüş başlatmıştı. Prigojin, Rasya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i çok öfkelendiren bu isyanı 24 saat sonra bitirmişti. Kremlin Sarayı, isyanın ardından Wagner'in Rusya'daki faaliyetlerine son verileceğini duyurmuştu.

'AFFETMEM' DEMİŞTİ

Kazanın ardından Rusya lideri Putin'in bir röportajında dile getirdiği "İhaneti afetmem" şeklindeki sözleri yeniden gündeme geldi. Rus haber ajansı TASS Prigojin'in öldüğünü doğrularken, Wagner'e yakın kaynaklar Prigojin'in yardımcısı Dmitry Utkin'in de içinde olduğu jetin, Rus savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü öne sürdü.