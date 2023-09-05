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Batı Trakya'daki Türk mezarlığına saldırıya kınama: Faillerin bir an önce bulunmasını bekliyoruz

HABER MERKEZİ
Batı Trakya’daki Türk mezarlığına saldırıya kınama: Faillerin bir an önce bulunmasını bekliyoruz

Batı Trakya'daki soydaş milletvekilleri, Gümülcine yakınlarında bulunan Narlıköy'deki Türk mezarlığına düzenlenen saldırıyı kınadı. Radikal Sol İttifak'ın (SYRIZA) Rodop ilinden milletvekili Özgür Ferhat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnsanlık dışı yapılabilecek en büyük saygısızlık ebediyete intikal etmişlerimizin kabirlerine yapılan saldırıdır. Bu çirkin saldırının faillerinin bir an önce bulunmasını ve bu tür provokasyonların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

20 MEZAR TAŞINA ZARAR VERİLDİ

BATI Trakya'da, Gümülcine yakınlarındaki Narlıköy'deki Türk mezarlığına saldırı düzenlenmişti. Kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yapılan saldırıda 20 mezar taşına zarar verilmişti. Saldırıyla ilgili yerel makamlar bilgilendirilmişti.

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