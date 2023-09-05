Çin’in G-20 kararı Biden’ı hayal kırıklığına uğrattı

ÇİN, Hindistan'ın ev sahipliğinde 9-10 Eylül'de gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi'ne başbakanlık düzeyinde katılacak. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning dün düzenlediği basın toplantısında, Yeni Delhi'de düzenlenecek G20 Zirvesi'ne Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in yerine Çin Başbakanı Li Qiang'in katılacağını ifade etti. ABD Başkanı Joe Biden ise konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Çinli mevkidaşının zirveye katılmayacak olması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını ifade ederek gelecek bir zamanda Xi ile görüşeceğini söyledi.