Ukrayna’nın savunması Türk bakana emanet

RUSYA-UKRAYNA savaşında iki yıl geride kalırken Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov görevden alındı. Ukrayna'nın yeni Savunma Bakanı Kırım Türkü Rüstem Umerov oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Savunma Bakanı Reznikov'un görevden alınacağı ve yerine Ukrayna Varlık Fonu Başkanı olan Kırım Tatar Türk'ü Rüstem Umerov'un yeni Savunma Bakanı olacağını bildirdi.

'TANITIMA İHTİYACI YOK'

ZELENSKİY, "Bu hafta parlamentonun personel kararı alması istenecek. Ukrayna Savunma Bakanını değiştirmeye karar verdim. Oleksiy Reznikov, 550 günden fazla süren büyük çaplı bir savaş yaşadı. Bakanlığın hem orduyla hem de bir bütün olarak toplumla yeni yaklaşımlara ve diğer etkileşim biçimlerine ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Savunma Bakanlığı'nı artık Rustem Umerov yapacak.

Umerov'un ek bir tanıtıma ihtiyacı yok. Parlamentonun bu adaylığı desteklemesini bekliyorum" diye konuştu. ATAMANIN önümüzdeki günlerce Ukrayna Parlamentosu'nda oylanması bekleniyor. Görev değişimi, Ukrayna'nın 2014'te ilhak edilen Kırım'a yönelik saldırıları artırdığı dönemde geldi.