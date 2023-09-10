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New York’ta çirkin saldırı, Fransız Hebdo’dan alçak kapak

New York’taki Türkevi önünde dün yerel saatle 10.46 civarında, binanın ana girişinin önüne gelen bir kişi elinde tuttuğu Kuran’ı- Kerim’e alçakça saldırdı.

HABER MERKEZİ
New York’ta çirkin saldırı, Fransız Hebdo’dan alçak kapak

İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e karşı yürütülen çirkin provokasyonlara bir yenisi eklendi. ABD'de New York'taki Türkevi önünde dün yerel saatle 10.46 civarında, binanın ana girişinin önüne gelen bir kişi elinde tuttuğu Kuran'ı-Kerim'e alçakça saldırdı. Türkevi güvenlik görevlileri, hızla bina dışına çıkarak kimliği belirsiz kişiye müdahale etti, Türkevi binası önünden uzaklaştırdı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Olay hakkında New York Polis Departmanı (NYPD) ve Diplomatik Güvenlik Birimi (DSS) yetkililerine ulaşılarak bilgi verildiği kaydedildi. Sosyal medyaya yansıyan cep telefonu ile çekilmiş bir görüntüde, kimliği belirsiz kişinin Türkevi önünde yaptığı saldırı görüldü. Fransız Dergi Charlie Hebdo da yeni sayısındaki kapağı ile alçaklığını gözler önüne serdi. Müslümanların Kutsal Kitabı Kur'an-ı Kerim ile açık açık alay edilen kapaktaki ifadeler yoğun tepki çekti.

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