İhmalden ölüm sonrası Yunan Bakan istifa etti

YUNANİSTAN Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Miltiadis Varvitsiotis, Pire Limanı'nda feribota son anda binen ve kendisine engel olmak isteyen görevli tarafından denize itilen 36 yaşındaki bir yolcunun hayatını kaybetmesinin ardından dün istifa ettiğini açıkladı.

Varvitsiotis sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Antonis Kargiotis'in ölümü hepimizi şoke etti. Yunan denizcinin, denizde insan yaşamını koruyacak asırlık kuralları ihlal ederek talihsiz bir genci denize iterek terk etmeleri inanılır gibi değil" ifadelerini kullandı.