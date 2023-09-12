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Kur’an’a yönelik saldırılar BM Konseyi’nde ele alınacak

HABER MERKEZİ
Kur’an’a yönelik saldırılar BM Konseyi’nde ele alınacak

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, son dönemde özellikle bazı Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik artan saldırıların 6 Ekim'de BM İnsan Hakları Konseyi'nin 54'üncü Olağan Oturumu'nda gündeme geleceğini ve bu konunun detaylı ele alınacağını belirtti.

Türk, "Yakın zamanda meydana gelen yaklaşık 30 çirkin Kur'anı Kerim yakma olayı, hem toplumlar içinde hem de ülkeler arasında bölünmeye neden olan, kutuplaştırmanın ve parçalanma dürtüsünün en son göstergesidir. Bu konuyu 53/1 sayılı karar doğrultusunda 6 Ekim'de detaylı olarak ele alacağım" dedi.

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