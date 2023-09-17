‘Türkiye ile aramızdaki ilişkiler sıcak ve kardeşliğe dayalı’

MOLDOVA'YA bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul, Türkiye ile ilişkilerin "sıcak" ve "kardeşliğe" dayalı olduğunu belirterek, ilişkileri daha da geliştirmeyi planladıklarını söyledi. Başkan olarak mayısta seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul, açıklamalarda bulundu. Türkiye ile Gagauz Özerk Yeri arasındaki ilişkilere değinen Gutsul, "Gagauz Özerk Yeri ve Türkiye arasındaki ilişkiler sıcak ve kardeşliğe dayalıdır. Türkiye 30 yıldan fazladır bölgeyi destekliyor. Elbette, Türk tarafının hayata geçirdiği çok sayıda projemiz var. Bunlar ekonomik, sosyal ve altyapı projeleridir. Kardeş halkın desteği hissediliyor ve biz bunu hissediyoruz" dedi.