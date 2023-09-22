Azerbaycan, Karabağ’daki Ermenilere destek sağlayacak

AZERBAYCAN temsilcileri ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasındaki dünkü toplantının ardından Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermeni nüfusa 'gıda ve insani destek' sağlayacağı açıklandı. Yevlah kentinde yaklaşık 1,5 saat süren toplantının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, yapıcı ve olumlu bir ortamda geçtiği belirtilen görüşmede, Karabağ'ın Ermeni nüfusunun yeniden entegrasyonu ve bölgenin altyapısının yeniden tesis edilmesi ile faaliyetlerinin düzenlenmesi konularının ele alındığı kaydedildi. Görüşmede, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın antiterör önlemlerinin durdurulmasına ilişkin 20 Eylül tarihli açıklamasında belirtilen hususların hayata geçirilmesinin önemi vurgulandı.

'YAKIT İHTİYACI VAR'

KARABAĞ'DAKİ Ermeni sakinlerinin temsilcilerinin toplantıda yakıt ve gıda ürünlerine duyulan ihtiyaç üzerinde durdukları aktarılırken, Ermenilerin bu ihtiyaçlarının Azerbaycan tarafından karşılanacağı belirtildi. Rus-Türk Ortak Gözlem Merkezi'nin Rusya tarafı Başkanı Tuğamiral Oleg Semyonov'un da katıldığı görüşmeye Azerbaycan'ı temsilen Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni halkla temaslardan sorumlu Ramin Memmedov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Karabağ Özel Temsilci Yardımcısı Beşir Hacıyev ve özel temsilcilikten İlkin Sultanov katılırken, Ermeni nüfusunu temsilen ise Sergey Martirosyan ve David Melkumyan katıldı.