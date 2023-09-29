Ermeni sivillere ‘toplumun bir parçası olun’ çağrısı

AZERBAYCAN Dışişleri Bakanlığı, Karabağ'da yaşayan Ermeni sakinlere yaşadıkları yerleri terk etmeme ve birçok etnik gruptan oluşan Azerbaycan toplumunun bir parçası olma çağrısında bulundu. Bakanlık, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan'ı suçlayıcı açıklamasına yazılı açıklamayla yanıt verdi. Açıklamada, Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerin "etnik temizliğe" maruz kaldığına ilişkin Paşinyan'ın iddialarının Azerbaycan tarafından şiddetle kınandığı ve reddedildiği bildirildi.

'ONLARI ZORLAYAMAYIZ'

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerin ayrılmalarının onların kişisel kararları olduğunu, bunun zorla yerinden edilmeyle hiçbir ilgisinin bulunmadığının Başbakan Paşinyan tarafından çok iyi bilindiği belirtilen açıklamada, "Eğer Ermeni sakinlerinin bir kısmı Azerbaycan yasaları ve yönetimi altında yaşamak istemiyorsa onları buna zorlayamayız. Biz, Ermeni sakinleri yaşadıkları yerleri terk etmemeye ve birçok etnik gruptan oluşan Azerbaycan toplumunun parçası olmaya çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.

SÖZDE ERMENİ YÖNETİMİ KENDİNİ FESHETTİ

AZERBAYCAN'IN Karabağ bölgesinde işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetimi kendini feshettiğini duyurdu. İşgal rejiminin sözde yöneticisi Samvel Şahramanyan, bölgedeki mevcut zorlu siyasi ve askeri duruma bağlı olarak bir kararname imzaladığını bildirdi. Kararnamede, "1 Ocak 2024 tarihine kadar kendi bakanlıklarına bağlı tüm devlet kurum ve kuruluşları feshedilir ve Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin varlığı sona erer" ifadesi yer aldı. Kararnamede, Ermenilerin Karabağ'da kalma konusunda bağımsız ve bireysel karar vereceği kaydedildi.

VARDANYAN TUTUKLANDI

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, önceki gün Laçın sınır kontrol noktasından geçmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alınan sözde Ermeni rejimin eski "devlet bakanı" Ruben Vardanyan'ın tutuklandığını açıkladı. Hazırlanan iddianamede, "terörizmi finanse etmek", "silahlı grupların oluşturulmasını ve grupların faaliyetlerini organize etmek" ve "yasadışı yollarla devlet sınırının geçilmesi" suçlarına ek olarak, Karabağ bölgesindeki yasa dışı Ermeni güçlere silah ve mühimmat temin etme suçlamaları yöneltildi.