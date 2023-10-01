Karabağ’a Türk bayrağıyla girdiler

Antiterör operasyonundan zafer elde eden Azerbaycan ordusu, Hankendi'ye Türk bayrağıyla girdi. Azerbaycan ve Türkiye'nin kardeşliği bir kez daha gözler önüne serildi. Azerbaycan 30 yıllık işgalin ardından kavuştuğu Karabağ için bir kez daha atağa geçti. Ermenilerin Karabağ'daki provokasyonları Azerbaycan'da bardağı taşıran son damla oldu. Resmi olarak Azerbaycan'ın bir parçası olan Karabağ'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla antiterör operasyonu başlatıldı. Azerbaycan, Karabağ'daki Ermenileri temizledi. 1 gün süren operasyonun sonrasında Ermenistan'ın geri adımıyla ateşkes ilan edildi. Bu süreçte Başkan Recep Tayyip Erdoğan da kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurguladı. Operasyon sonrasında ortaya çıkan görüntüler ise göğüs kabarttı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in zafer ilan etmesinin ardından Azerbaycan ordusu Karabağ Hankendi'ye Türk bayrağı ile girdi. Azerbaycan ve Türkiye'nin kardeşliği bir kez daha gözler önüne serildi.