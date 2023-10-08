Savaş başladı

İsrail ablukası altındaki Gazze'yi kontrol eden Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattıklarını duyururken İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını ilan etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı yaparak açıklamalarda bulundu. Netanyahu "Bu sabahtan beri İsrail Devleti savaş halindedir" dedi. İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF), Demirden Kılıçlar operasyonunu başlattığını açıkladı.

'KAHRAMANLIK SAVAŞI'

Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını açıkladı. Hamas lideri İsmail Heniyye, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıya tepki olarak "bir kahramanlık savaşı" içerisinde olduklarını belirtti. Filistinli İslami Cihad örgütü de savaşçılarının Hamas operasyonuna katıldığını duyurdu.

GİRİŞ-ÇIKIŞ KAPATILDI

Filistinli silahlı gruplar, İsrail'in Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdi. Hamas, Gazze Şeridi'nin güneydoğu sınırında İsrail'e ait Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı ve çevresindeki askeri noktayı ele geçirdiğini iddia etti. İsrail işgal altındaki Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e giriş çıkışları kapattı. İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli grupların fırlattığı roketlerden bazıları "Demir Kubbe" hava savunma sistemlerince imha edildi.

ASKERLER ESİR ALINDI

Gazze Şeridi'nden silahlı bir grubun İsrail topraklarına sızdığı belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Gazze yakınlarındaki İsrail yerleşim yerlerinde silahlı bir grubun kamyonetle ilerlediği görüldü. Silahlı kişilerin bir evin çatısına konumlandığı bir video ve yolda ilerleyen silahlı grubun polis aracına ateş açtığı videolar paylaşıldı. İsrail ordusuna ait bir tankın, Kassam Tugayı tarafından imha edildiği ve tankın içindeki askerlerin esir alındığı ileri sürüldü.

Filistin'den sosyal medya hesaplarında, Gazze Şeridi sınırına yakın bir bölgede vurulmuş bir tankın yandığı görüntüler paylaşıldı. İsrail ordusu son gelişmelerin ardından "savaş durumu alarmı" ilan etti. İsrail Ordu Sözcülüğü, X sosyal medya hesabı aracılığıyla, Gazze Şeridi'ne düzenledikleri hava saldırılarının görüntülerini yayınladı. Ordu Sözcülüğü, Gazze'de Hamas'a ait 17 askeri yerleşkeyi ve 4 operasyon merkezini hedef aldıklarını bildirdi. Çatışma bölgelerinde 232 Filistinlinin öldüğü 1697'den fazla yaralı olduğu öğrenildi. Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda, İsrail'de ölenlerin sayısının 250'ye ulaştığı, yaralıların 1100'ü geçtiği bildirildi.

'DÜSMANA BÜYÜK BEDEL ÖDETECEGİZ'

İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı açıklamada, "Bu sabahtan beri İsrail Devleti savaş halindedir. İlk hedefimiz topraklarımıza sızan düşman güçleri temizlemek ve saldırıya uğrayan topluluklara güvenlik ve sükûneti yeniden tesis etmektir. İkinci hedefimiz ise aynı zamanda Gazze Şeridi'nde de düşmana büyük bir bedel ödetmektir. Üçüncü hedef ise kimsenin yanlışlıkla bu savaşa katılmaması için diğer cepheleri takviye etmektir. Gazze sakinleri şimdi orayı terk edin çünkü harekete geçeğiz. Bu savaşı kazanacağız ama bedeli çok ağır olacak" diye konuştu.

IRAN VE LÜBNAN'DAN DESTEK AÇIKLAMASI

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, "İsrail zor bir zamandan geçiyor" ifadesini kullanarak halka sükunet çağrısında bulundu. İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkeler İsrail'e destek açıklamaları yaparken İran, Hamas'ın operasyonunu desteklediğini bildirdi. Lübnan'daki Hizbullah örgütü de, "Bu operasyon, işgale ve İsrail'le normalleşme arayışındaki ülkelere açık bir mesaj" ifadelerini kullandı.