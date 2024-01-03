Japonya felaketleri yaşıyor

JAPONYA iki günde peş peşe yaşanan felaketlerle sarsıldı. Önceki gün en büyüğü 7 şiddetindeki çok sayıda depremde 48 vatandaşını kaybeden Japonya'nın başkenti Tokyo'da havalimanına inen bir uçak başka bir uçakla çarpışarak alev topu döndü. Japonya'nın başkenti Tokyo'da Japon Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Haneda Havalimanı'na inişi sırasında Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne ait bir uçakla çarpışarak alev aldı.

Japon Hava Yolları'na ait 516 sefer sayılı uçağın, inişi sırasında Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne ait bir uçakla çarpıştığı ve çarpışmanın ardından motor kısmındaki patlama ile yangın başladı.

Alev alan yolcu uçağına pistte çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, uçaktaki 367 yolcu ve 12 mürettebatın tahliye edildiği bildirildi. Yetkililer, sahil güvenlik uçağında bulunan 5 mürettebatın öldüğünü, pilotun ise ağır yaralı bir şekilde kaçmayı başardığını duyurdu.

THY UÇAĞI ROTA DEĞİŞTİRDİ

HAVALİMANINDA yaşanan kaza sonrası Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Tokyo Haneda seferini yapan uçağı Narita Havalimanı'na yönlendirildi. Alınan bilgiye göre yerel saatle 21.00'e kadar havalimanının uçuşlara kapatıldığı öğrenildi.