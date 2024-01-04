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İran’da Süleymani’yi anma törenine saldırı

HABER MERKEZİ
İran’da Süleymani’yi anma törenine saldırı

İRAN'DA dün İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin mezarının yakınlarında meydana gelen iki ayrı bombalı saldırıda en az 103 kişi hayatını kaybetti.

İRAN'IN güneyinde bulunan Kirman eyaletinde, 3 Ocak 2020'de ABD'nin hava saldırısı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin mezarına 700 metre ve 1 kilometre mesafede iki ayrı patlama meydana geldi. İki ayrı çantaya konulan bombaların patlama anında bölgede Süleymani'nin anma törenine katılmak için gelen çok sayıda sivil bulunuyordu. Patlamalar sonucu en az 103 kişinin öldüğü, 141 kişinin yaralandığı açıklandı.

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