İsrail savaş uçakları ölüm yağdırıyor

GAZZE'DE yaşamını yitirenlerin sayısı 23 bin 84'ü bulurken İsrail uçakları, önceki gece Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah ile güneydeki Han Yunus kenti ve Gazze'deki El-Megazi Mülteci Kampı'na saldırılar gerçekleştirdi. İsrail savaş uçaklarının Deyr el-Belah kenti ile orta kesimlere düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadın en az 18 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Gazze'deki El-Megazi Mülteci Kampı'na yapılan saldırılarda da ölen ve yaralananlar oldu. Öte yandan Avustralya Sydney'de yaşayan ve güvenlik gerekçesiyle soyadı paylaşılmayan Theo adlı kişi, 7 Ekim'den bu yana Filistin bayrağı ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkındaki görüşlerini yazdığı bir yazı tahtasını evinin önünde sergiliyor.

BOMBA İMHA EKİBİ GELDİ

THEO, 5 Ocak'ta evinin önünde üzerinde yakıt bidonu olan bir araba gördüğünü söyledi. Bidona koli bandıyla yapıştırılmış büyük cıvatalar, çakmak ve bir parça da bez bulduğunu belirten Theo, bunların üzerinde de "Yeter! Bayrağı indir! Tek hakkın var!" yazılı notu buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve bomba imha ekibi, aracın üzerine konulan cismin

zararsız olduğunu tespit etti.

PAPA FRANCİSCUS'DAN 'DERHAL ATEŞKES' ÇAĞRISI

KATOLİKLERİN ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Gazze'de "derhal ateşkes ilan edilmesi, esirlerin serbest bırakılması ve Filistinlilerin insani yardımlara erişiminin sağlanması" çağrısında bulundu. Vatikan'ın resmi yayın organlarından Vatican News sitesinin haberine göre, Papa Franciscus, yıllık konuşmasında, barış ve insan onuruna karşı tehditleri sıraladı.

Papa Franciscus, Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail'in Gazze'yi işgali, iklim krizi, nükleer silahların "ahlaksız" üretimi ve insan hakları ihlallerine değindi. Barışın yok olduğu olaylar meydana gelirken, dünyanın 2024'e girdiğini söyleyen Papa Franciscus, sivillerin zor durumda kaldığına dikkati çekti. Uluslararası hukukun "ihlal edilmesini" kınayan Papa, "savaş suçlarının yalnızca tespitinin değil önlenmesinin gerek

liliğini" dile getirdi