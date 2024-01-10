Almanya’da Öcalan posterleri yasaklandı

ALMANYA'NIN Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde Yüksek Mahkeme, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının gösterilerde kullanılması yasağını onadı. KRV Yüksek İdare Mahkemesi, Düsseldorf Eyalet Mahkemesi'nin Kasım 2017'de aldığı yasak kararına yapılan itirazı, PKK'nın Avrupa Birliği (AB) terör örgütleri listesinde yer alması ve Almanya'da faaliyet göstermesinin yasak olması nedeniyle reddetti. Böylece Yüksek Mahkeme, Düsseldorf Eyalet Mahkemesi'nin terörist başı Öcalan'ın fotoğraflarının toplantı ve gösterilerde kullanılmasına yönelik yasağını onamış oldu. PKK elebaşı Öcalan'ın fotoğrafının yanı sıra terör örgütüne ait rozet ve flamalar da eyaletin başkentindeki Düsseldorf Eyalet Mahkemesinin kararıyla yasak kapsamında yer alıyor.