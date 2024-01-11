Blinken: Türkiye ile 4 Arap ülkesi Gazze için anlaştı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'e Gazze'de savaş sonrası dönem için ılımlı Filistinli liderlerle iş birliği çağrısı yaparken, bölge ülkelerinin sadece "Filistin devletine giden yolun" açılması durumunda Gazze'nin yeniden inşasına katkı sağlayacağını söyledi.

TÜRKİYE ile dört Arap ülkesi; Suudi Arabistan, Katar, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Gazze'nin savaş sonrasında idaresi ve yeniden inşa süreci konusunda planlamalara başlamak için mutabakata vardığını belirten Antony Blinken ancak bunun için bu ülkelerin, Gazze'deki çatışmaların sona ermesini ve bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik somut adımların atılmasını görmek istediklerini vurguladı.

FİLİSTİN'DE PROTESTO EDİLDİ

ÖTE yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmek Batı Şeria'ya gitti. Filistinliler, Blinken'in ziyaretini protesto etti.