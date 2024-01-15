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Washington’da Filistin'e destek için toplandılar

HABER MERKEZİ
Washington’da Filistin’e destek için toplandılar
ABD'nin başkenti Washington'da İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle ikinci geniş katılımlı Filistin'e destek gösterisi gerçekleştirildi. Filistin için Amerikalı Müslüman Görev Gücü ve Answer (Savaşı ve Irkçılığı Durdurmak için Şimdi Harekete Geçin) Koalisyonu tarafından organize edilen gösteriler kapsamında on binlerce kişi başkentte Beyaz Saray'ın yanındaki Freedom Plaza Meydanı'nda bir araya geldi. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden ABD'lilerin de anıldığı gösteride can kayıplarının durması, kalıcı ve acil ateşkes çağrısı yapıldı.
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