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İzlanda'da durdurulamayan lavlar bir evi küle çevirdi

HABER MERKEZİ
İzlanda’da durdurulamayan lavlar bir evi küle çevirdi
İZLANDA'NIN güneybatısında geçtiğimiz ay yaşanan yanardağ patlamasının ardından yeni bir patlama meydana gelmişti. Reykjanes Yarımadası'nın Grindavik kasabası yakınındaki yanardağ, patlamanın ardından metrelerce yüksekliğe lav ve kül püskürtmeye devam ediyor. Kasabaya yaklaşık 450 metre uzaklıktaki ilk çatlaktan akan lavlar, Aralık ayındaki patlamada lavların evlere ulaşmasını engellemek için toprak ve kayalardan inşa edilen bariyerlerin bir kısmını aştı. İkinci çatlaktan fışkıran lavların da akışı hızlandırmasıyla kasabaya ulaşan lavlar nedeniyle balıkçı kasabası Grindavk'te bir ev alev aldı. Lavların akışı ile tutuşan evin yandığı görüldü.
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