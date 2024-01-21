Biden uyardı!: Sivillerin sorumluluğu İsrail’de

ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü. Biden, Gazze'nin konuşulduğu görüşmede, sivillerin zarar görmemesi gerektiğini Netanyahu'ya iletti. ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yaptığı uyarı, koltuğu bırakması için Netanyahu üzerinde her geçen gün daha da artan istifa baskısının ardından geldi.

İNSANİ YARDIMLAR

BEYAZ Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden ile Netanyahu telefonda görüşerek Gazze'deki son durumu ele aldı. Biden, görüşmede, Gazze'deki operasyonların daha ziyade hedef gözetilerek düzenlenen operasyonlara kaydırılmasının bölgeye insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştıracağını vurguladı. Biden, Netanyahu'ya, Hamas'a yönelik operasyonları devam ettirirken diğer yandan Gazze'deki masum sivillerin zarar görmemesinin de İsrail'in sorumluluğu olduğunu hatırlattı. Görüşmenin ayrıntılarını aktaran ABD merkezli Axios, "Biden, Netanyahu'ya İsrail'in Gazze'deki sivil kayıplarını en aza indirme sorumluluğunun olduğunu söyledi" diye yazdı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında 24 bin 700'den fazla Filistinli öldürüldü. ABD Başkanı Biden, Gazze'ye daha fazla gıda yardımı ulaştırılması konusunu da gündeme getirdi.