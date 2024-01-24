Soykırımcı İsrail ordusu 1 günde 21 askerini kaybetti

İSRAİL'İN Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı 25 bin 490'a yükselirken İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, Gazze'deki 21 İsrail askerinin öldüğünü duyurdu. Hagari, Gazze Şeridi'nin güneyinde önceki akşam saatlerinde patlamanın ardından iki binanın çöktüğünü ve bir tankın da RPG ile vurulduğunu duyurdu. Patlamanın nedeninin araştırıldığı kaydeden Hagari, 21 İsrailli askerin öldüğünü aktardı. İsrail'in bir günde 21 askerini kaybetmesinin 7 Ekim'den bu yana en ağır kaybı olduğu belirtiliyor.