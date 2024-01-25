Son 24 saatte Gazze’de 50 Filistinli öldürüldü

İSRAİL güçlerinin, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların 110. gününde onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze'deki sağlık kaynakları, İsrail güçlerinin son 24 saatte Han Yunus'un batı bölgelerini bombalaması sonucu en az 50 kişinin öldüğünü, 120 kişinin yaralandığını aktardı. Öte yandan Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada son 24 saatte 210 Filistinlinin daha İsrail saldırılarında öldürüldüğü, 386 kişinin yaralandığı belirtildi.

AK PARTİ'DEN DÜNYAYA GAZZE'YE DESTEK ÇAĞRISI

AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya tarafından tüm ülkelerin parlamentolarında bulunan siyasi partilere "Gazze" mektubu gönderildi. Mektupta işbirliği vurgusu yapılarak, "Sizleri Filistin halkının haklı davasına destek olmaya, İsrail'in saldırganlığı karşısında sesinizi yükseltmeye çağırıyoruz. Bölgede barışın tesisi ve daha fazla acı yaşanmasını önlemek için birlikte çalışmaya hazırız. AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı, Filistin ile İsrail arasında adil ve kalıcı bir çözüm için iki devletli çözüm modelinin derhal hayata geçirilmesi çağrısında bulunmaktadır" denildi.